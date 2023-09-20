Зеленский лично выступит на заседании Совбеза ООН впервые после начала СВО

Заседание Совета безопасности ООН состоится сегодня, 20 сентября, в Нью-Йорке. Основная заявленная тема – поддержка международного мира и безопасности. Однако велика вероятность, что на первый план выйдет вопрос обстановки в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается выступление Владимира Зеленского, который впервые с момента начала СВО появится за трибуной Совета безопасности лично. Формат встречи на уровне глав делегаций недели высокого уровня Генассамблеи – открытые дебаты. То есть присоединиться к обсуждению смогут не только 15 стран – участниц Совбеза, но и другие государства из состава организации.