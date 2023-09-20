В Нагорном Карабахе прекратили боевые действия – достигнута договорённость

Азербайджан приостановил антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. В полдень были прекращены все боевые действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договоренность о приостановке операции была достигнута при участии российских миротворцев, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Так, достигли соглашения о выводе оставшихся подразделений армии Армении и полном разоружении местных формирований, вывода тяжелой техники. Ранее к немедленному прекращению боев в Нагорном Карабахе призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Завтра, 21 сентября, состоится экстренное заседание Совбеза ООН по этому вопросу. Также запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана. На ней будут обсуждаться вопросы о реинтеграции. Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе.