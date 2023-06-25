Кадыров: Пригожин начал мятеж ради личной наживы и выгоды

Глава Чечни Рамзан Кадыров с недоверием отозвался об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, отметив, что тот в угоду личным амбициям забывает о любви и привязанности к России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

Глава Чечни верил, что некоторые люди искренне любят свою родину и являются настоящими патриотами, но выяснилось, что в силу личных стремлений, наживы и самонадеянности они способны игнорировать эти качества. Он также постарался переубедить Пригожина оставить свои бизнес-амбиции и не связывать их с делами государственной важности. Кадыров призвал боевиков ЧВК «Вагнер» подумать о будущем страны, сознательно принимать решения. Он сделал акцент на том, что конфликт был урегулирован мирным путем, но предостерег, что в ином случае могли быть жестокие репрессии.

В субботу вечером в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа был захвачен ЧВК «Вагнер». В городе появились вооруженные люди, а на подъездах и выездах были выставлены блокпосты. Все это случилось после заявлений Пригожина о ракетно-бомбовых ударах российских Вооруженных сил по лагерю частной военной компании, которые опровергли Минобороны и ФСБ. Пригожину было выдвинуто обвинение в организации вооруженного мятежа.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин, в отношении которого в России было заведено уголовное дело, уедет в Беларусь, а разбирательство будет закрыто. В Кремле отметили, что гарантией его выезда в Республику Беларусь является слово президента России Владимира Путина.