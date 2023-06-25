Fox News, Reuters, Daily Mail. Как реагируют мировые СМИ на результат переговоров Лукашенко и Пригожина?

Ожидаемо, обстановку в России и процесс урегулирования ситуации обсуждают в зарубежных СМИ. В газетах и эфирах телеканалов говорят об итогах переговоров Александра Лукашенко и Евгения Пригожина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об инициативе белорусской стороны сообщает, в частности, американский информационный канал Fox News. Цитата: в настоящий момент на столе находится абсолютно выгодный и приемлемый вариант решения ситуации с гарантиями безопасности бойцов ЧВК «Вагнер». Роль Александра Лукашенко в деэскалации отмечает и международное агентство Reuters. Британская газета Daily Mail назвала решение Пригожина развернуть силы «Вагнера» сенсационным.