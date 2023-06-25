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Fox News, Reuters, Daily Mail. Как реагируют мировые СМИ на результат переговоров Лукашенко и Пригожина?

25 июня 2023 07:55
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Ожидаемо, обстановку в России и процесс урегулирования ситуации обсуждают в зарубежных СМИ. В газетах и эфирах телеканалов говорят об итогах переговоров Александра Лукашенко и Евгения Пригожина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Fox News, Reuters, Daily Mail. Как реагируют мировые СМИ на результат переговоров Лукашенко и Пригожина?-1

Fox News, Reuters, Daily Mail. Как реагируют мировые СМИ на результат переговоров Лукашенко и Пригожина?-3

Fox News, Reuters, Daily Mail. Как реагируют мировые СМИ на результат переговоров Лукашенко и Пригожина?-5

Об инициативе белорусской стороны сообщает, в частности, американский информационный канал Fox News. Цитата: в настоящий момент на столе находится абсолютно выгодный и приемлемый вариант решения ситуации с гарантиями безопасности бойцов ЧВК «Вагнер». Роль Александра Лукашенко в деэскалации отмечает и международное агентство Reuters. Британская газета Daily Mail назвала решение Пригожина развернуть силы «Вагнера» сенсационным. 

Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону (здесь подробности). 

# Журналистика # Александр Лукашенко # Евгений Пригожин # Фотофакт

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