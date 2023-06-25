Александр Лукашенко успешно помог преодолеть наиболее острую фазу ситуации в России, связанную с попыткой военного мятежа главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение всего минувшего дня глава государства по согласованию с президентом России вёл переговоры с руководителем ЧВК. К вечеру пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооружённых лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

После того как договорённости были достигнуты, президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Он состоялся в 21:00. Белорусский лидер подробно проинформировал своего российского коллегу о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Владимир Путин поддержал и поблагодарил Александра Лукашенко за проделанную работу. Позже губернатор Ростовской области сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.