Прямой эфир

Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

25 июня 2023 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко успешно помог преодолеть наиболее острую фазу ситуации в России, связанную с попыткой военного мятежа главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону-1

В течение всего минувшего дня глава государства по согласованию с президентом России вёл переговоры с руководителем ЧВК. К вечеру пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооружённых лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону-4

После того как договорённости были достигнуты, президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Он состоялся в 21:00. Белорусский лидер подробно проинформировал своего российского коллегу о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Владимир Путин поддержал и поблагодарил Александра Лукашенко за проделанную работу. Позже губернатор Ростовской области сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.

Лукашенко и Пригожин договорились об остановке движения ЧВК «Вагнер» на территории России (здесь подробнее). 

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Евгений Пригожин # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мадриде до +38°C, в Москве +22°C. Погода в Европе на неделю с 26 июня по 2 июля
24 июня 2023 15:09

В Мадриде до +38°C, в Москве +22°C. Погода в Европе на неделю с 26 июня по 2 июля

Путин заявил, что повторения российской гражданской войны 1917 года не будет и власти защитят народ
24 июня 2023 12:18

Путин заявил, что повторения российской гражданской войны 1917 года не будет и власти защитят народ

Колонна военной техники РФ едет по трассе М-4 «Дон»
24 июня 2023 11:57

Колонна военной техники РФ едет по трассе М-4 «Дон»