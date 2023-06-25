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Ситуация в Ростове-на-Дону спокойная, ЧВК «Вагнер» покинула город

25 июня 2023 08:17
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Новости России. О ситуации в России к этому часу. Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная, сообщает РИА Новости, заявили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в Ростове-на-Дону спокойная, ЧВК «Вагнер» покинула город-1

Техника и бойцы частной военной компании ушли из города и направились в полевые лагеря. По данным федерального дорожного агентства, в области сняты все ограничения, введенные накануне на передвижение транспорта по трассе М-4 «Дон». Сохраняются запреты лишь в Тульской и Московской областях.

# Международное сотрудничество # Новости России # Фотофакт

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