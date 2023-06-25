Ситуация в Ростове-на-Дону спокойная, ЧВК «Вагнер» покинула город

Новости России. О ситуации в России к этому часу. Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная, сообщает РИА Новости, заявили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техника и бойцы частной военной компании ушли из города и направились в полевые лагеря. По данным федерального дорожного агентства, в области сняты все ограничения, введенные накануне на передвижение транспорта по трассе М-4 «Дон». Сохраняются запреты лишь в Тульской и Московской областях.