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К месту наезда на семью в канадском Лондоне несут цветы, игрушки и свечи

09 июня 2021 14:16
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Новости Канады. В Канаде оплакивают погибших при наезде автомобиля на семью мусульман. В городе Лондон к месту трагедии люди несут цветы, игрушки и свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К месту наезда на семью в канадском Лондоне несут цветы, игрушки и свечи-1

Двое детей, их родители и бабушка вышли на прогулку. На одном из перекрестков их сбил пикап. Выжить удалось лишь девятилетнему ребенку.

К месту наезда на семью в канадском Лондоне несут цветы, игрушки и свечи-4

Произошедшее премьер-министр страны назвал преступлением, мотивированным ненавистью к мусульманам. 20-летнему водителю предъявлены обвинения в четырех убийствах и в покушении на убийство. Принадлежность подозреваемого к каким-либо группировкам не установлена, но следственные органы уверены, что наезд был спланированным актом терроризма.

# Нападение # Джастин Трюдо # Фотофакт

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