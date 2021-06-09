К месту наезда на семью в канадском Лондоне несут цветы, игрушки и свечи

Новости Канады. В Канаде оплакивают погибших при наезде автомобиля на семью мусульман. В городе Лондон к месту трагедии люди несут цветы, игрушки и свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое детей, их родители и бабушка вышли на прогулку. На одном из перекрестков их сбил пикап. Выжить удалось лишь девятилетнему ребенку.