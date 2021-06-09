Ложное минирование самолёта в Украине. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы

Новости Украины. В Украине по факту ложного минирования самолета начато досудебное расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.

8 июня из-за сообщений о бомбе на борту в Борисполе экстренно посадили рейс из Тбилиси. Пассажиров выпускали по пять человек и тщательно досматривали, а одного из летевших и вовсе увели силовики.

Виктория Ходосок, СТВ:

В итоге после проверки лайнера никаких опасных предметов обнаружено не было. И вот же удивительно, реакции от мирового сообщества на данный факт не последовало. С Украиной не закрыли авиасообщение, не объявлено ни о каких санкциях. Хотя очевидно, что ситуация идентична произошедшей в минском аэропорту с самолетом Ryanair. Вот они – двойные стандарты.