Собирают с деревьев прямо за шоколадной фабрикой. Из чего делают новое лакомство в США?

Новости США. Шоколад, корица и ореховый вкус насекомых. Необычное для американцев лакомство стали производить в одной из кондитерских Мэриленда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Певчие цикады, жаренные во фритюре, служат начинкой для блюда, которое идет нарасхват.

За насекомыми далеко ходить не приходится, их собирают с деревьев прямо за шоколадной фабрикой.