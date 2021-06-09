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Собирают с деревьев прямо за шоколадной фабрикой. Из чего делают новое лакомство в США?

09 июня 2021 11:44
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Новости США. Шоколад, корица и ореховый вкус насекомых. Необычное для американцев лакомство стали производить в одной из кондитерских Мэриленда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собирают с деревьев прямо за шоколадной фабрикой. Из чего делают новое лакомство в США?-1

Певчие цикады, жаренные во фритюре, служат начинкой для блюда, которое идет нарасхват.

Собирают с деревьев прямо за шоколадной фабрикой. Из чего делают новое лакомство в США?-4

За насекомыми далеко ходить не приходится, их собирают с деревьев прямо за шоколадной фабрикой.

Собирают с деревьев прямо за шоколадной фабрикой. Из чего делают новое лакомство в США?-7

На ней, к слову, работают кондитеры, которые стажировались в Париже и владеют особой техникой приготовления сладостей. Цикады в шоколаде – это их ноу-хау.

# Еда # Фотофакт

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