Собирают с деревьев прямо за шоколадной фабрикой. Из чего делают новое лакомство в США?

Новости США. Шоколад, корица и ореховый вкус насекомых. Необычное для американцев лакомство стали производить в одной из кондитерских Мэриленда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Шоколад, корица и ореховый вкус насекомых. Необычное для американцев лакомство стали производить в одной из кондитерских Мэриленда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Певчие цикады, жаренные во фритюре, служат начинкой для блюда, которое идет нарасхват.
За насекомыми далеко ходить не приходится, их собирают с деревьев прямо за шоколадной фабрикой.
На ней, к слову, работают кондитеры, которые стажировались в Париже и владеют особой техникой приготовления сладостей. Цикады в шоколаде – это их ноу-хау.