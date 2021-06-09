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В Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов

09 июня 2021 14:14
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Новости России. ЧП в Сочи: застрелены два судебных пристава. Трагический инцидент произошел в результате конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов-1

Речь идет о сносе самостроя. 60-летний мужчина открыл огонь во время словесной перепалки с сотрудниками. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.

В Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов-4

Выяснилось, что охотничье ружье не зарегистрировано на подозреваемого. Кроме того, в отношении мужчины ранее было открыто три исполнительных производства. На месте происшествия работают экстренные службы.

# Стрельба # Фотофакт

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