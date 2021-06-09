В Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов

Новости России. ЧП в Сочи: застрелены два судебных пристава. Трагический инцидент произошел в результате конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о сносе самостроя. 60-летний мужчина открыл огонь во время словесной перепалки с сотрудниками. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.