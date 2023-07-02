Израильтяне вновь вышли на протесты из-за недовольства судебной реформой

Новости Израиля. В Израиле тысячи людей вновь вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить недовольство судебной реформой правительства Биньямина Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие размахивали государственными флагами и скандировали лозунг «демократия». Как сообщают местные СМИ, накануне правящая коалиция и оппозиция так и не смогли найти компромисс в продвижении нового законодательства.