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Израильтяне вновь вышли на протесты из-за недовольства судебной реформой

02 июля 2023 08:29
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Новости Израиля. В Израиле тысячи людей вновь вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить недовольство судебной реформой правительства Биньямина Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Израильтяне вновь вышли на протесты из-за недовольства судебной реформой-1

Протестующие размахивали государственными флагами и скандировали лозунг «демократия». Как сообщают местные СМИ, накануне правящая коалиция и оппозиция так и не смогли найти компромисс в продвижении нового законодательства. 

# Протесты # Новости Израиля # Фотофакт

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