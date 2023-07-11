Представитель РФ в Вене: Штаты и НАТО проигрывают в Украине

Соединенные Штаты и НАТО проигрывают в Украине. Там осознают, что время работает не на них. Такое заявление сделал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, информирует РИА Новости.

Он отметил, что США и НАТО прекрасно осознают свое положение. В Украине они проигрывают РФ. Гаврилов обратил внимание, что за месяц с начала контрнаступления ВСУ не показали результата ни на одном направлении. Украинская армия не смогла прорвать даже первую линию обороны.

О безуспешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины с 4 июня информирует и российское оборонное ведомство. В Российской Федерации отмечают, что украинская сторона несет крайне серьезные потери как в живой силе, так и технике.