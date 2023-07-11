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Большинство американцев не видят пользы от правительства

11 июля 2023 06:51
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Новости США. Экономический курс Байдена принес американцам только инфляцию. Местные СМИ обвиняют его в невыполнении предвыборных обещаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство американцев не видят пользы от правительства-1

При этом сам Байден пытается убедить граждан, что при нем их финансовое положение заметно улучшилось. Но по результатам последних социсследований, большинство американцев не видят пользы от деятельности правительства. Зато остро ощущают рост цен на продукты питания и бензин.

# Экономический кризис # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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