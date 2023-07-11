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Войска РФ уничтожили в Николаеве склад ВСУ с дальнобойными ракетами

11 июля 2023 06:37
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Вооруженные силы России ликвидировали склад ВС Украины с западными дальнобойными ракетами. Об этом проинформировал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев, приводит информацию РИА Новости. 

Сообщается, что ракетами вооружали самолеты ВСУ, которые находились на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия. Глава областной администрации Виталий Ким утром в понедельник, 10 июля, информировал об ударе по объекту инфраструктуры в час ночи по московскому времени. Лебедев отметил, что местные власти не успели вовремя включить тревогу, когда произошел удар по военному складу. 

В понедельник российское оборонное ведомство также информировало об уничтожении в районе Николаева и Краматорска складов боеприпасов ВС Украины. 

# Международная политика

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