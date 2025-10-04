Прямой эфир

NYT: Бессент накричал на Свириденко во время переговоров по ресурсам

04 октября 2025 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
NYT: Бессент накричал на Свириденко во время переговоров по ресурсам-0

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе разговора касаемо договора по полезным ископаемым в конце февраля перешел на крик, обращаясь к Юлии Свириденко, занимавшей пост министра экономики Украины (сейчас – премьер-министр). Об этом пишет ТАСС ссылкой на газету The New York Times.

По информации издания, инцидент произошел при проведении переговоров между американской и украинской сторонами в видеоформате. Глава финансового ведомства США, повысив тон, заявил, что Свириденко располагает 6 минутами для принятия американских условий сделки, в противном случае переговорный процесс завершится. Свириденко отрицает наличие напряжения в том разговоре.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Суд США приговорил рэпера Diddy к тюремному сроку
04 октября 2025 09:09

Суд США приговорил рэпера Diddy к тюремному сроку

Сугробы и минусовая температура – аномальный снегопад обрушился на Балканы
04 октября 2025 08:00

Сугробы и минусовая температура – аномальный снегопад обрушился на Балканы

«Не будет никакого частного владения землей в Беларуси никогда!» – Азарёнок
03 октября 2025 20:50

«Не будет никакого частного владения землей в Беларуси никогда!» – Азарёнок