NYT: Бессент накричал на Свириденко во время переговоров по ресурсам

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе разговора касаемо договора по полезным ископаемым в конце февраля перешел на крик, обращаясь к Юлии Свириденко, занимавшей пост министра экономики Украины (сейчас – премьер-министр). Об этом пишет ТАСС ссылкой на газету The New York Times.

По информации издания, инцидент произошел при проведении переговоров между американской и украинской сторонами в видеоформате. Глава финансового ведомства США, повысив тон, заявил, что Свириденко располагает 6 минутами для принятия американских условий сделки, в противном случае переговорный процесс завершится. Свириденко отрицает наличие напряжения в том разговоре.

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