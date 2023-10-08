Израиль объявляет войну. Военно-политический кабинет страны ввёл пункт «40 алеф»

Новости Израиля. Белорусские граждане пострадали в Израиле от ракетных обстрелов. МИД нашей страны в очередной раз заявил о недопустимости атак на гражданское население. К обострению арабо-израильского конфликта вот уже более суток приковано внимание всех мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты, работающие в горячей точке, информируют: число погибших с обеих сторон увеличилось до 900, более четырех тысяч человек пострадали. Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта «40 алеф» – это официальное объявление войны. Последний раз его применяли в 1973 году. Командование армии уже предупредило граждан о том, что государство ждут «трудные времена». Премьер-министр Израиля заявил, что война будет «долгой и трудной». Все подробности в следующем материале.

«Мы отомстим за этот черный день!» С таким обещанием к жителям обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Спустя сутки после эскалации противостояния между Израилем и сектором Газа обстрелы не утихают. Об интенсивности ударов говорит, в частности, число жертв. Пули не разбирают ни по национальности, ни по возрасту, ни по другим привычным параметрам. Среди пострадавших в Израиле два белорусских гражданина (здесь подробнее).

Израиль завершил первую фазы контртеррористической операции и уничтожил большую часть сил противника на своей территории. Сейчас в секторе Газа создается особая закрытая военная зона израильский армии. В Израиле анонсирована эвакуация всех граждан, проживающих вблизи границы с Газой. Многие спешат покинуть страну. В аэропорту Тель-Авива давка и гигантские очереди. А часть авиакомпаний отменяют рейсы. Начались конфликты вылетающих с сотрудниками аэропорта.

В секторе Газа обстановка не лучше. Разрушенные дома, расстрелянные машины, погибшие прямо на улице. Путь, соединяющий Израиль и Газу, уже прозвали дорогой смерти. Несмотря на это, о прекращении огня речи не идет. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны. Какая обстановка в Израиле на середину дня 8 октября? Комментарий Ариэля Бульштейна (подробности тут).