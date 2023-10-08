Двое белорусов пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов

Новости Беларуси. Два белорусских гражданина пострадали в результате ракетных обстрелов израильского города Ашкелон. Мать и сын в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД нашей страны продолжает отслеживать ситуацию в зоне арабо-израильского конфликта. Его называют самым масштабным за последние полвека. С начала боевых действий прошли сутки, но уже известно о беспрецедентных потерях. МИД рекомендует всем нашим гражданам, находящимся на территории Израиля, строго следовать указаниям службы тыла и местных властей. Белорусская сторона вновь заявляет о недопустимости атак на гражданское население. Эскалацию арабо-израильского конфликта сегодня обсудит Совбез ООН.