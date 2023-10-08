Эффективность лекарств на витринах аптек в Швейцарии под сомнением

Новости Швейцарии. Почти 60 % лекарств, выставленных на витринах аптек в Швейцарии, не имеют эффективности, доказанной с медицинской точки зрения. Об этом заявил местный информационный портал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он провел исследование, в рамках которого проанализировал 68 аптек. Эксперты отмечают, что полученные данные удивили, однако объяснение им специалисты нашли в законах страны. Дело в том, что в Швейцарии не разрешается рекламировать в аптечных витринах лекарства, отпускаемые по рецепту, например, антибиотики.