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Миротворческие силы ОДКБ начали тренировки на полигоне «Эдельвейс»

08 октября 2023 14:23
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На полигоне «Эдельвейс» миротворческие силы ОДКБ приступили к тренировкам. Туда направились и представители Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Миротворческие силы ОДКБ начали тренировки на полигоне «Эдельвейс»-1

В ходе маневров они вместе с военнослужащими из Кыргызстана, России и Таджикистана блокировали населенный пункт, в котором, по замыслу учений, находятся террористы. Напомним, в Кыргызстане находятся военно-служащие миротворческой роты 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, офицеры командования силами специальных операций вооруженных сил, Министерства обороны, а также представители внутренних войск МВД. 

# Военные учения # Фотофакт

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