Израиль – Иран. Что известно о новой войне и к чему она может привести? Разбор

В ночь 13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана (ключевой из них – в Натанзе), а также нанес удары по жилым районам в городах, где проживали известные физики-ядерщики и иранский генералитет. В ответ Тегеран объявил о начале операции против Израиля. Обмен взаимными ударами не прекращается до сих пор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Есть погибшие и пострадавшие с обеих сторон. Их количество постоянно растет. Минздрав Израиля 15 июня сообщил, что 12 человек стали жертвами ракетных обстрелов, еще около 400 пострадали. Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым. По последним данным, в Иране погибли 128 человек, порядка 900 получили ранения. Накануне Тегеран озвучил условия прекращения огня. Страна готова остановить атаки, если Израиль ответит тем же.

Но, судя по той информации, которую мы получаем из открытых источников, останавливаться пока никто не собирается. Более того, конфронтация переходит в политико-дипломатическое поле. Накануне Вашингтон заявил, что не имеет отношения к ударам Израиля, но в Тегеране этому не верят, обвиняют Штаты в причастности к атакам и призывают взять на себя ответственность за произошедшее. Так что происходит на Ближнем Востоке, к чему это может привести и кто победит в этой войне – разбиралась наш политический обозреватель Анастасия Иванникова.

Раненые, убитые среди военных, ученых, гражданского населения. Несколько волн страшных ударов. Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это массированный авиационный удар, в котором приняла участие практически вся боевая авиация Израиля. Около 100 целей и трех сотен использованных боеприпасов. По десяткам военных целей: главному штабу и местам проживания офицеров Корпуса стражей исламской революции, иранскому ядерному объекту в Натанзе, нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе, базам ПВО, жилым кварталам. 13 июня Иран проснулся под звуки взрывов, а весь мир – с новой войной.

Андрей Лазуткин, политолог:

Израиль действует последовательно, и в данном случае они наносили удар даже не по объектам ядерной программы, а скорее по руководству, по системе ПВО, по персоналиям. Это значит, что дальше будут некие новые налеты, чтобы вырубить систему ПВО окончательно и угрожать все время Ирану по типу Югославии. Там начиналось тоже с бомбардировками, и это все выходило не на длительную военную операцию, а на мирные переговоры и на какие-то уступки. То есть вот это они будут сейчас требовать от Ирана. Совсем скоро кадры районов Ирана, по которым были нанесены удары, опубликует израильская армия. И отметит, что это стало началом точного, комбинированного наступления с целью подорвать ядерную программу Ирана. К тому же, цитата: «Иран сегодня как никогда близок к созданию ядерного оружия». А это серьезная угроза не просто для Израиля – для всего мира. По данным израильской разведки, исламская республика была якобы близка к созданию десяти атомных бомб за полгода.

Мурад Садыгзаде, востоковед-международник, глава Российской ближневосточной ассоциации:

То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, – это впервые такое вообще, наверное, с 1947-1948 годов, с момента создания государства Израиль. Когда какая-либо страна атакует другого регионального игрока, при этом удары являются не просто там точечными, они долгосрочны, как мы видим, заявлены на 14 дней. Ядерный «камень преткновения» или все же цель израильских атак – ослабление иранского режима и провоцирование народного восстания? У аналитиков нет четкого ответа на этот вопрос. Но очевидно одно – точечные удары попадали прямо в цель, поэтому сомнений нет: в первую очередь под вопросом информационная безопасность Ирана.

Мурад Садыгзаде:

Многие моменты, особенно секретные материалы, информация, она очень быстро передается израильской стороне. То есть вот многоэтажный дом, и попадает именно в тот дом и в ту квартиру, в которой проживал определенный высокопоставленный чиновник. Это говорит о том, что была полная информация о передвижении этих людей и так далее. Последние несколько лет последовательно менялся баланс сил в регионе, да и такой ирано-израильский конфликт, что уж скрывать, назревал давно. Тем не менее, к военному противостоянию подготовиться можно едва ли.