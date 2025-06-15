Торговая война США и Китая – что обсудили стороны на переговорах в Лондоне?

Что касается торговых войн, развязанных США, то на этом фронте временное затишье. На неделе Вашингтон и Пекин провели переговоры в Лондоне в сфере торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трамп при этом назвал КНР «непростым партнером», а министр торговли США сообщил, что переговоры идут очень хорошо. Правда, что там хорошего, пока неясно.

После того как Трамп внезапно ввел пошлины на китайские товары в размере 145 %, стороны пришли к временному соглашению отыграть все назад и взимать друг с друга всего по 10 %. Но и эти соглашения были нарушены. По факту Штаты их не соблюдают, взимая с КНР 30 % пошлин. В ответ Китай снизил экспорт редкоземельных металлов в Штаты, и вся отрасль микроэлектроники в США может остановиться. Так что если КНР начнет поставлять чуть больше таких металлов, для Трампа это уже «хорошая новость», даже если никакого прогресса по пошлинам не будет.

Именно так выглядят отношения между странами в условиях конкуренции, где США постоянно атакуют своих контрагентов. Китай же никогда не вводит санкции против партнеров первым, а для Беларуси КНР – вообще стратегический союзник. Только за 2024 год Китай купил у нас товаров почти на 2 миллиарда долларов.