Прямой эфир

Торговая война США и Китая – что обсудили стороны на переговорах в Лондоне?

15 июня 2025 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что касается торговых войн, развязанных США, то на этом фронте временное затишье. На неделе Вашингтон и Пекин провели переговоры в Лондоне в сфере торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трамп при этом назвал КНР «непростым партнером», а министр торговли США сообщил, что переговоры идут очень хорошо. Правда, что там хорошего, пока неясно.

Торговая война США и Китая – что обсудили стороны на переговорах в Лондоне?-2

После того как Трамп внезапно ввел пошлины на китайские товары в размере 145 %, стороны пришли к временному соглашению отыграть все назад и взимать друг с друга всего по 10 %. Но и эти соглашения были нарушены. По факту Штаты их не соблюдают, взимая с КНР 30 % пошлин. В ответ Китай снизил экспорт редкоземельных металлов в Штаты, и вся отрасль микроэлектроники в США может остановиться. Так что если КНР начнет поставлять чуть больше таких металлов, для Трампа это уже «хорошая новость», даже если никакого прогресса по пошлинам не будет.

Именно так выглядят отношения между странами в условиях конкуренции, где США постоянно атакуют своих контрагентов. Китай же никогда не вводит санкции против партнеров первым, а для Беларуси КНР – вообще стратегический союзник. Только за 2024 год Китай купил у нас товаров почти на 2 миллиарда долларов.

# Международная политика # США # Китай

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп организовал военный парад в Вашингтоне во время антиправительственных митингов в Лос-Анджелесе
15 июня 2025 17:05

Трамп организовал военный парад в Вашингтоне во время антиправительственных митингов в Лос-Анджелесе

Путин рассказал, что он избежал ношения очков
15 июня 2025 17:02

Путин рассказал, что он избежал ношения очков

Иран ударил по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону в Израиле
15 июня 2025 16:54

Иран ударил по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону в Израиле