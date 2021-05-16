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Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке?

16 мая 2021 11:18
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Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы. Попытки урегулировать ситуацию в регионе вновь предпринимает Совет безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз заседание пройдет в открытом формате и с участием сторон конфликта.

Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке?-1

С момента эскалации конфликта Израиль поразил более 700 военных целей в секторе Газа. На территорию еврейского государства выпущено уже почти 3 тысячи ракет, более 50 из них – за минувшую ночь.

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной. Читайте здесь.

Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке?-4

В Тель-Авиве и других городах не стихает гул сирены. Система ПВО работает практически без остановки. Все иностранные авиакомпании временно приостановили полеты в Израиль.

Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке?-7

Непростая обстановка складывается внутри самого Израиля. Не прекращаются стычки арабов и евреев. На Западном берегу Иордана и в Иерусалиме в столкновениях с полицией пострадали более 360 палестинцев.

Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков и в Европе (подробнее здесь).

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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