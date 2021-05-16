Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке?

Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы. Попытки урегулировать ситуацию в регионе вновь предпринимает Совет безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз заседание пройдет в открытом формате и с участием сторон конфликта.

С момента эскалации конфликта Израиль поразил более 700 военных целей в секторе Газа. На территорию еврейского государства выпущено уже почти 3 тысячи ракет, более 50 из них – за минувшую ночь. Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной. Читайте здесь.