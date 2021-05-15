«Что сделал этот ребёнок? Мы просто сидели дома». Военное крыло ХАМАС снова выпустило десятки ракет в сторону Тель-Авива

Военное крыло ХАМАС выпустило десятки ракет в сторону Тель-Авива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстановка в регионе крайне напряженная.

В городе не стихают сирены воздушной тревоги. Авиаудары удалось перехватить благодаря системе ПВО. Несколько ракет упали в пригороде израильской столицы. Как минимум один человек погиб.

Атака стала ответом на обстрел Израиля лагеря беженцев в секторе Газа. Жертвами авиаудара стали восемь человек, еще десятки пострадали. Ранее по этой же причине под обстрел попали еще два города еврейского государства. МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния

В Ашдоде ракета попала в топливный резервуар, вспыхнул сильнейший пожар.

С момента обострения конфликта в сторону Израиля выпущено более 2 тысяч ракет. Обе стороны заявляют о жертвах и раненых. В секторе Газа погибших уже более 130, еще около тысячи пострадали. Гибнут в ракетном противостоянии и дети. Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу

Что сделал этот ребенок? Мы просто сидели дома. Мы не слышали предупреждения. Ракета, выпущенная с дрона, ударила по нашему дому. Почему? Почему они бомбят жилые дома и их жителей?

Помимо внешней угрозы еврейское государство переживает рост насилия внутри страны.

В городах беспорядки и погромы. В стычки вступают арабы и евреи. Напряженная обстановка на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме. Безопасность на улицах городов обеспечивают 15 тысяч правоохранителей.