Многие авиакомпании приостановили полёты в Тель-Авив. Что происходит на Ближнем Востоке?

К границе уже переброшены бронетехника и десантники. Армия обороны отменила все отпуска солдатам из-за подготовки возможной операции в секторе Газа. Из резерва вызваны 7 тысяч человек. За последние два дня по Израилю было выпущено около двух тысяч ракет. Еврейское государство в ответ атаковало 600 военных целей противника. С обеих сторон растет число погибших и раненых. В секторе Газа жертвами стали уже свыше 80 человек, еще несколько сотен получили ранения. В Израиле как минимум шестеро погибших и более 200 раненых.

Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю