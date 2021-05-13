Многие авиакомпании приостановили полёты в Тель-Авив. Что происходит на Ближнем Востоке?

Продолжаем следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Обстановка в регионе остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Израильская армия разрабатывает варианты наземной операции против группировки ХАМАС.
Генсек ООН призвал продолжать добиваться деэскалации палестино-израильского конфликта
К границе уже переброшены бронетехника и десантники. Армия обороны отменила все отпуска солдатам из-за подготовки возможной операции в секторе Газа. Из резерва вызваны 7 тысяч человек. За последние два дня по Израилю было выпущено около двух тысяч ракет. Еврейское государство в ответ атаковало 600 военных целей противника. С обеих сторон растет число погибших и раненых. В секторе Газа жертвами стали уже свыше 80 человек, еще несколько сотен получили ранения. В Израиле как минимум шестеро погибших и более 200 раненых.
Они били по мирным жителям, которые спали в домах. ХАМАС нанесло самый мощный в истории ракетный удар по Израилю
На фоне обострения конфликта в ряде городов еврейского государства началась этническая война. Десятки человек задержаны в ходе беспорядков, в том числе в городе Лод, где объявлен комендантский час. В Бат-Яме восстанавливают магазины, принадлежавшие арабам, которые разгромили вандалы. Многие авиакомпании приостановили полеты в Тель-Авив.