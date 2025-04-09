Новый культурный центр – в 2025 году в Минске появится «Сад вершаў»

В 2025 году в Московском районе начнется реализация проекта «Сад вершаў», сообщили в программе «Столичные подробности.

Зона отдыха появится в границах проспекта Дзержинского и улиц Алибегова и Льва Сапеги. Планируют благоустроить более 40 гектаров территории. Здесь будет аллея стихов, установят стенды с информацией о белорусских писателях, также предусмотрены зоны тихого отдыха, спортивные и детские площадки. Особое внимание уделят созданию безбарьерной среды. К слову, автор проекта – молодой архитектор Владислав Кашковский. Он стал победителем конкурса Минская смена – 2024.

Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП «Минскпроект»: Хотелось связать эту зеленую зону, планировку, расположение со стихотворным образом: с поэтами, стихами, плавностью и легкостью движений. Ну и хотелось включить именно белорусскую тематику.

Анна Аксенова, главный ландшафтный дизайнер :

Что касается «Сада вершаў», это очень интересная идея. На сегодня определена входная зона со стороны улицы Сапеги. Мы сделали полурабочее предложение, чтобы определить и заложить начало строительства парка. Мы предложили разместить какой-то памятный знак, информационный стенд, подсветку выполнить, скамейки поставить. Надеюсь, что это будет выполнено.

Работы начнутся во втором квартале 2025 года, и ко Дню Независимости минчане уже смогут посетить первую часть нового парка. Планируется, что локация станет не только новым зеленым пространством, но и важным культурным центром.