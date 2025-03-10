Из-за забастовки в Германии парализована работа 13 крупнейших аэропортов

Общенациональная забастовка оставила Германию практически без авиационного сообщения. В стране не работает 13 крупнейших аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отменено более 3,5 тысячи рейсов, в том числе международные.

В стачке участвуют более 20 тысяч сотрудников наземных служб и служб безопасности. Люди требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Профсоюзы заявили, что эта акция протеста является предупредительной и продлится 24 часа. От забастовки больше всего пострадали пассажиры. Более полумиллиона человек 10 марта не смогут вылететь или добраться до места назначения как планировали.