Новым премьер-министром Канады назначен Марк Карни

Новый глава кабмина в случае победы обещал снизить налоги для среднего класса, увеличить оборонные расходы до 2 % ВВП и выше. Карни получает страну, которая теперь находится в состоянии торговой войны с Соединенными Штатами. И это на фоне территориальных претензий Дональда Трампа. Но новый канадский премьер настроен решительно и готов дать отпор всем поползновениям Вашингтона. На партийном съезде Карни заявил, что Канада никогда не станет частью США ни в каком виде, ни в какой форме. Что касается торговой войны, развязанной Белым домом, политик назвал справедливыми пошлины, которые Оттава ввела в ответ на политику Дональда Трампа. Они будут действовать, пока Штаты не проявят уважение.