Из-за стрельбы в школе в Сербии объявлен трёхдневный траур

Новости Сербии. В Сербии объявлен трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее жертвами стали 9 человек, среди которых 8 детей. Еще 7 получили ранения.

Огонь открыл ученик седьмого класса. Он пронес с собой на уроки, предположительно, пистолет отца, из которого выстрелил сначала в охранника, а затем в детей, которые находились в коридоре. Подростка задержали. При обыске у него в рюкзаке нашли коктейли Молотова. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и сотрудники прокуратуры, которые выясняют обстоятельства преступления и мотивы 14-летнего стрелка.