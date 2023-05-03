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Из-за стрельбы в школе в Сербии объявлен трёхдневный траур

03 мая 2023 13:29
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Новости Сербии. В Сербии объявлен трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее жертвами стали 9 человек, среди которых 8 детей. Еще 7 получили ранения.  

Из-за стрельбы в школе в Сербии объявлен трёхдневный траур-1

Огонь открыл ученик седьмого класса. Он пронес с собой на уроки, предположительно, пистолет отца, из которого выстрелил сначала в охранника, а затем в детей, которые находились в коридоре. Подростка задержали. При обыске у него в рюкзаке нашли коктейли Молотова. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и сотрудники прокуратуры, которые выясняют обстоятельства преступления и мотивы 14-летнего стрелка.  

Из-за стрельбы в школе в Сербии объявлен трёхдневный траур-4

По сообщению местных СМИ, парень был примерным учеником и рос в благополучной семье. Не исключено, что количество жертв стрельбы может вырасти. По последним данным, в больнице находятся трое раненых детей, состояние которых, по словам медиков, очень тяжелое.  

# Стрельба # Новости Сербии # Фотофакт

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