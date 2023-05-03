Москва расценивает атаку БПЛА на Кремль как теракт и покушение на Путина

В Москве расценивают действия киевского режима как спланированный террористический акт, а также попытку совершить покушение на президента России Владимира Путина в канун Дня Победы и торжественного парада 9 Мая, сообщает пресс-служба Кремля, пишет РИА Новости.

В пресс-службе главы российского государства также отметили, что РФ сохраняет за собой право ответить на это нападение там и тогда, где и когда сочтет нужным.

Как сообщалось, в ночь с 2 на 3 мая со стороны ВСУ осуществлена попытка удара двумя беспилотниками по Кремлю. Благодаря действиям военных и специальных служб аппараты были уничтожены с помощью систем радиолокационной борьбы. Никто не пострадал.