Прямой эфир

Москва расценивает атаку БПЛА на Кремль как теракт и покушение на Путина

03 мая 2023 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Москве расценивают действия киевского режима как спланированный террористический акт, а также попытку совершить покушение на президента России Владимира Путина в канун Дня Победы и торжественного парада 9 Мая, сообщает пресс-служба Кремля, пишет РИА Новости. 

В пресс-службе главы российского государства также отметили, что РФ сохраняет за собой право ответить на это нападение там и тогда, где и когда сочтет нужным. 

Как сообщалось, в ночь с 2 на 3 мая со стороны ВСУ осуществлена попытка удара двумя беспилотниками по Кремлю. Благодаря действиям военных и специальных служб аппараты были уничтожены с помощью систем радиолокационной борьбы. Никто не пострадал. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Киев совершил попытку удара по Кремлю при помощи БПЛА
03 мая 2023 11:58

Киев совершил попытку удара по Кремлю при помощи БПЛА

Жительница Абу-Даби обучает соколиной охоте. Вот почему она выбрала такое занятие
03 мая 2023 11:39

Жительница Абу-Даби обучает соколиной охоте. Вот почему она выбрала такое занятие

Огромные стаи птиц собрались на заливе возле Китая. Посмотрите на эти завораживающие кадры
03 мая 2023 11:37

Огромные стаи птиц собрались на заливе возле Китая. Посмотрите на эти завораживающие кадры