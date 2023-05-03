Киев совершил попытку удара по Кремлю при помощи БПЛА

Попытка со стороны Киева удара по Кремлю двумя беспилотниками была предпринята сегодня ночью, пишет РИА Новости.

Сообщается, что при помощи оперативного реагирования и специальных средств спецслужбы не допустили атаку, беспилотные летательные аппараты были обезврежены. В результате их падения никто не пострадал, повреждений нет.

Отмечается, что БПЛА были нацелены на Кремль. Российский лидер Владимир Путин при попытке атаки с украинской стороны не пострадал. Свою работу президент России продолжает выполнять в обычном режиме. Инцидент в Кремле назвали спланированной террористической акцией, покушением на российского президента.