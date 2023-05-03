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Киев совершил попытку удара по Кремлю при помощи БПЛА

03 мая 2023 11:58
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Попытка со стороны Киева удара по Кремлю двумя беспилотниками была предпринята сегодня ночью, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что при помощи оперативного реагирования и специальных средств спецслужбы не допустили атаку, беспилотные летательные аппараты были обезврежены. В результате их падения никто не пострадал, повреждений нет. 

Отмечается, что БПЛА были нацелены на Кремль. Российский лидер Владимир Путин при попытке атаки с украинской стороны не пострадал. Свою работу президент России продолжает выполнять в обычном режиме. Инцидент в Кремле назвали спланированной террористической акцией, покушением на российского президента. 

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# ЧП # Владимир Путин

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