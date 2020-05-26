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Из-за сильного наводнения в Индии пострадали 127 деревень

26 мая 2020 08:24
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Новости Индии. Более 30 тысяч человек пострадали из-за мощного наводнения в Индии. Речь идет о жителях 127 деревень на северо-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного наводнения в Индии пострадали 127 деревень-1

К затоплениям привели сильнейшие дожди, которые принес тайфун «Амфан».

Из-за сильного наводнения в Индии пострадали 127 деревень-4

В терпящие бедствие районы власти направили спасателей и военных.

Из-за сильного наводнения в Индии пострадали 127 деревень-7

Проводится масштабная эвакуация населения.

ЕС выделит Индии и Бангладеш 1,6 млн евро на восстановление после циклона

Обрушившийся на Индию и Бангладеш 20 мая тайфун привел к гибели 96 человек.

# Наводнение # Фотофакт

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