Из-за сильного наводнения в Индии пострадали 127 деревень

Новости Индии. Более 30 тысяч человек пострадали из-за мощного наводнения в Индии. Речь идет о жителях 127 деревень на северо-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Более 30 тысяч человек пострадали из-за мощного наводнения в Индии. Речь идет о жителях 127 деревень на северо-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К затоплениям привели сильнейшие дожди, которые принес тайфун «Амфан».
В терпящие бедствие районы власти направили спасателей и военных.
Проводится масштабная эвакуация населения.
ЕС выделит Индии и Бангладеш 1,6 млн евро на восстановление после циклона
Обрушившийся на Индию и Бангладеш 20 мая тайфун привел к гибели 96 человек.