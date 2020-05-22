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ЕС выделит Индии и Бангладеш 1,6 млн евро на восстановление после циклона

22 мая 2020 12:43
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Новости мира. Евросоюз выделит Индии и Бангладеш 1 миллион 600 тысяч евро. Финансовую помощь окажут для борьбы с последствиями мощного циклона «Амфан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС выделит Индии и Бангладеш 1,6 млн евро на восстановление после циклона-1

Жертвами стихии, по последним данным, стали свыше 100 человек. Непогода нанесла серьезный экономический ущерб обеим странам. Частично или полностью разрушены тысячи домов. Несколько миллионов жителей остались без электричества и связи. Под удар стихии попали также сельскохозяйственные угодья.

ЕС выделит Индии и Бангладеш 1,6 млн евро на восстановление после циклона-4

Для окончательной оценки ущерба потребуется несколько дней, поскольку в некоторые пострадавшие районы невозможно попасть: дороги завалены деревьями.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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