ЕС выделит Индии и Бангладеш 1,6 млн евро на восстановление после циклона

Новости мира. Евросоюз выделит Индии и Бангладеш 1 миллион 600 тысяч евро. Финансовую помощь окажут для борьбы с последствиями мощного циклона «Амфан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стихии, по последним данным, стали свыше 100 человек. Непогода нанесла серьезный экономический ущерб обеим странам. Частично или полностью разрушены тысячи домов. Несколько миллионов жителей остались без электричества и связи. Под удар стихии попали также сельскохозяйственные угодья.