Венецианский кинофестиваль состоится в срок. Он пройдёт в экспериментальном формате

О таком решении заявили организаторы конкурса. Как и планировалось ранее, он откроется 2 сентября на острове Лидо и продлится 10 дней. Однако некоторые коррективы все же пришлось внести. Например, количество представленных кинолент значительно сократится по сравнению с прошлыми годами. Также организаторы подчеркнули, что мероприятие будет проходить в экспериментальном формате.