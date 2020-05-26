Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж

Новости России. В результате крушения вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека. Инцидент произошел в районе аэродрома Угольные Копи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет после ремонта.

По предварительным данным, при заходе на посадку возникли технические неполадки. Пилот пытался посадить вертолет, однако справиться с ситуацией не удалось: машина столкнулась с землей и загорелась.

Все члены экипажа погибли.