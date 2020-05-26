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Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж

26 мая 2020 08:00
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Новости России. В результате крушения вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека. Инцидент произошел в районе аэродрома Угольные Копи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж-1

Воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет после ремонта.

Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж-4

По предварительным данным, при заходе на посадку возникли технические неполадки. Пилот пытался посадить вертолет, однако справиться с ситуацией не удалось: машина столкнулась с землей и загорелась.

Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж-7

Все члены экипажа погибли.

Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж-10

Расследованием причин случившегося займется специальная комиссия, которая уже выехала к месту крушения.

# Крушение # Фотофакт

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