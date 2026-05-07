Из-за роста цен на топливо авиакомпании пересматривают тарифы и расписание

Из-за роста цен на авиатопливо, вследствие конфликта на Ближнем Востоке, авиакомпании пересматривают тарифы и расписание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам аналитиков, уже сокращены миллионы пассажирских мест – ограничения затронули маршруты по всему миру. В США билеты подорожали на четверть, а на рейсах между Европой и Азией цены кое-где выросли в несколько раз. Пассажирам приходится тщательнее планировать поездки: выбор удобных рейсов значительно сократился.