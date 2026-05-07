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Из-за роста цен на топливо авиакомпании пересматривают тарифы и расписание

07 мая 2026 07:12
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Из-за роста цен на авиатопливо, вследствие конфликта на Ближнем Востоке, авиакомпании пересматривают тарифы и расписание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам аналитиков, уже сокращены миллионы пассажирских мест – ограничения затронули маршруты по всему миру. В США билеты подорожали на четверть, а на рейсах между Европой и Азией цены кое-где выросли в несколько раз. Пассажирам приходится тщательнее планировать поездки: выбор удобных рейсов значительно сократился.

Цены на бензин в США выросли почти на 50% после начала военной операции в Иране.

# Международная политика

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