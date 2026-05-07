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Официальная безработица в Литве за первые три месяца выросла почти до 7,5%

07 мая 2026 07:09
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Начало 2026 года принесло Литве тревожные экономические новости: официальная безработица за первые три месяца выросла почти до 7,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служба занятости получила уведомления от 26 компаний о планируемых сокращениях, в результате которых работу потеряли почти полторы тысячи сотрудников. Эксперты бьют тревогу: обстановка может спровоцировать массовый отток высококвалифицированных специалистов. В поисках стабильной работы и достойной зарплаты профессионалы все чаще рассматривают возможность переезда за границу. Это грозит Литве серьезными долгосрочными последствиями.

В Литве заявили о полном разрушении железных дорог.

# Международная политика

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