Официальная безработица в Литве за первые три месяца выросла почти до 7,5%

Начало 2026 года принесло Литве тревожные экономические новости: официальная безработица за первые три месяца выросла почти до 7,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служба занятости получила уведомления от 26 компаний о планируемых сокращениях, в результате которых работу потеряли почти полторы тысячи сотрудников. Эксперты бьют тревогу: обстановка может спровоцировать массовый отток высококвалифицированных специалистов. В поисках стабильной работы и достойной зарплаты профессионалы все чаще рассматривают возможность переезда за границу. Это грозит Литве серьезными долгосрочными последствиями.