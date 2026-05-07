Эстонские учителя требуют повышения оплаты труда

Эстонские учителя обратились в Министерство образования и науки с просьбой поднять зарплату – как минимум до среднего уровня по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их мнению, без этого невозможно улучшить качество школьного образования.

Проблемы уже очевидны: каждый четвертый ученик не справляется с экзаменом по математике, а четверть учителей не имеют необходимой квалификации. Низкие зарплаты вынуждают опытных педагогов уходить в репетиторство, где доход выше. Учителя предупреждают: если ситуацию не исправить, дефицит квалифицированных кадров будет расти, а успеваемость школьников – снижаться.