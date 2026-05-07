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Военное ведомство США запросило более 30 млрд долларов на увеличение производства вооружений

07 мая 2026 06:32
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Военное ведомство США запросило у правительства более 30 миллиардов долларов на масштабное увеличение производства вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит в 22 раза нарастить текущие расходы.

В 2026 году на аналогичные цели выделено лишь около полутора миллиардов долларов. Большая часть запрашиваемых средств пойдет на выпуск ракет и двигателей к ним, а также на производство боеприпасов. Значительная доля бюджета предусмотрена для строительства военных кораблей разных классов. Оставшаяся часть финансирования будет направлена на создание высокотехнологичного оборудования для нужд армии.

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# Международная политика

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