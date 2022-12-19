Из-за протестов в Брюсселе отменили сотни рейсов поездов

Новости бельгии. В сердце Евросоюза – Брюсселе – вновь протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на улицы бельгийской столицы в знак протеста против резкого роста стоимости жизни. Демонстранты призывают к повышению заработной платы и ограничению цен на энергоносители. Акцию протеста поддержали три основных профсоюза Бельгии. На этом фоне масштабная демонстрация нарушила работу многих общественных служб по всей стране. Были отменены сотни рейсов поездов. Наблюдались перебои и в работе другого транспорта, в том числе метро.