Варшава увеличила расходы на закупку дронов за 3 года в 260 раз

В Польше увеличили расходы на закупку БПЛА в течение трех лет в 260 раз, пишет РИА Новости.

По словам Замглавы Минобороны республики Цезари Томчика, за 2023 год Варшава потратила на БЛА ориентировочно 100 млн злотых, в 2026 году контракты заключены на 26 млрд злотых (порядка 7 млрд долларов).

В течение последних лет власти Польши резко увеличили закупки разведывательных и ударных беспилотников, а также антидронных систем. Среди прочего в ВС страны поступают MQ-9B SkyGuardian производства США. Также активнее идет закупка отечественных систем FlyEye, Warmate и Gladius.

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