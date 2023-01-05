Из-за нехватки медиков каждую неделю в Британии умирают до 500 человек – эксперты

Об этом предупреждают представители профсоюзов. По их словам, уровень нагрузки на британских медиков сейчас тот же, что и в начале пандемии. Из-за экономических проблем многие больницы и поликлиники сокращают штат сотрудников. В результате нагрузка на оставшихся сильно возрастает. Вот только заработная плата вместе с этим не увеличивается. Естественно, такое положение дел не устраивает работников. Как итог – около 130 тысяч вакансий в медицинской сфере. По оценкам экспертов, из-за проблем с оказанием скорой помощи каждую неделю в Королевстве умирают до 500 человек.

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