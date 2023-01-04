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Немецкие больницы недовольны своим финансовым положением

04 января 2023 19:26
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Новости Германии. Больницы ФРГ оказались на грани банкротства без помощи государства. Об этом сообщает местный телеканал. Всего 6 % немецких клиник, по данным Ассоциации больниц Германии, оценивают свое финансовое положение как хорошее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие больницы недовольны своим финансовым положением-1

Остальные не так оптимистичны и даже решили рассказать о своих претензиях, а также возможных последствиях в письменном виде. Обращение специалистов направлено министру здравоохранения Карлу Лаутербаху. Речь в нем идет о низком финансировании, нехватке персонала и, как следствие, сокращении числа пациентов.

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# Учреждения здравоохранения # Карл Лаутербах # Новости Германии # Фотофакт

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