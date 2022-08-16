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Из-за недавнего теракта школьников Далласа обязали носить прозрачные сумки

16 августа 2022 19:20
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Новости США. Школьников Далласа обяжут носить прозрачные сумки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за недавнего теракта школьников Далласа обязали носить прозрачные сумки-1

Решение администрации принято в ответ на стрельбу, которая иногда происходит в учебных корпусах. Новое правило коснется учащихся 6-12 классов. И родители эту инициативу поддержали. «Мы хотим видеть, что дети проносят на территорию в своих рюкзаках», – подтвердили они. Напомним, ранее 18-летний студент убил 19 детей и двух учителей в начальной школе штата Техас.  

# Необычное # Новости США # Фотофакт

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