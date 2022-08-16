Из-за недавнего теракта школьников Далласа обязали носить прозрачные сумки

Решение администрации принято в ответ на стрельбу, которая иногда происходит в учебных корпусах. Новое правило коснется учащихся 6-12 классов. И родители эту инициативу поддержали. «Мы хотим видеть, что дети проносят на территорию в своих рюкзаках», – подтвердили они. Напомним, ранее 18-летний студент убил 19 детей и двух учителей в начальной школе штата Техас.