Из-за наводнения в Китае эвакуируют около 2500 человек

Новости Китая. Сильные дожди обрушились на северо-восток Китая. Людей эвакуируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои дома покинули около 2,5 тысячи человек.

Местами выпало рекордное количество осадков. Мощные ливни нередко сопровождаются грозами, градом и сильным ветром. В связи с угрозой подтопления приостановили работу 116 рудников. В отдельных провинциях действует максимальный уровень опасности.