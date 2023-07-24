Из-за наводнения в Китае эвакуируют около 2500 человек

Новости Китая. Сильные дожди обрушились на северо-восток Китая. Людей эвакуируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои дома покинули около 2,5 тысячи человек.
Новости Китая. Сильные дожди обрушились на северо-восток Китая. Людей эвакуируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои дома покинули около 2,5 тысячи человек.
Местами выпало рекордное количество осадков. Мощные ливни нередко сопровождаются грозами, градом и сильным ветром. В связи с угрозой подтопления приостановили работу 116 рудников. В отдельных провинциях действует максимальный уровень опасности.
Напомним, Китай подвержен наводнениям, там все чаще предупреждают об экстремальных погодных условиях из-за изменения климата.