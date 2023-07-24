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Свыше 40 бойцов ВС Украины сдались в плен после провальных атак

24 июля 2023 07:10
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ВСУ тринадцать раз попытались вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, но понесли серьезные потери, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука. 

Сообщается, что российской стороной отражены все атаки, в плен сдались более 40 украинских боевиков. ВСУ понесли потери как в личном составе, так и технике. Украинские военные лишились 3 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные, 5 автомобилей пикап. Также ВС РФ поразили украинское орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета. 
 

# Международная политика

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