Свыше 40 бойцов ВС Украины сдались в плен после провальных атак

ВСУ тринадцать раз попытались вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, но понесли серьезные потери, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

Сообщается, что российской стороной отражены все атаки, в плен сдались более 40 украинских боевиков. ВСУ понесли потери как в личном составе, так и технике. Украинские военные лишились 3 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные, 5 автомобилей пикап. Также ВС РФ поразили украинское орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.

