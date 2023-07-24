Польша создаст саперный батальон с нуля на границе с Беларусью

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании батальона саперов, который будет размещен в городе Августов в Сувалкском коридоре на северо-востоке страны, сообщает ТАСС.

Блащак отметил, что это новое воинское подразделение, формируемое с нуля, и это лишь начало. Он убежден, что именно польские военнослужащие являются наилучшим гарантом безопасности государства.

Ранее, в связи с появлением информации о планах проведения маневров ЧВК «Вагнер» на западной границе с Беларуси, польское руководство решило перебазировать воинские части из западной части Республики Польши в восточную.