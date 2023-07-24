Прямой эфир

Польша создаст саперный батальон с нуля на границе с Беларусью

24 июля 2023 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании батальона саперов, который будет размещен в городе Августов в Сувалкском коридоре на северо-востоке страны, сообщает ТАСС. 

Блащак отметил, что это новое воинское подразделение, формируемое с нуля, и это лишь начало. Он убежден, что именно польские военнослужащие являются наилучшим гарантом безопасности государства. 

Ранее, в связи с появлением информации о планах проведения маневров ЧВК «Вагнер» на западной границе с Беларуси, польское руководство решило перебазировать воинские части из западной части Республики Польши в восточную.

# Международная политика # Мариуш Блащак

Другие новости рубрики

Все новости
Свыше 40 бойцов ВС Украины сдались в плен после провальных атак
24 июля 2023 07:10

Свыше 40 бойцов ВС Украины сдались в плен после провальных атак

Японские военные испытали свою самую совершенную противокорабельную ракету
24 июля 2023 07:05

Японские военные испытали свою самую совершенную противокорабельную ракету

В Перу митингующих у здания правительства разогнали дубинками и слезоточивым газом
24 июля 2023 07:04

В Перу митингующих у здания правительства разогнали дубинками и слезоточивым газом