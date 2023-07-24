В Израиле состоится голосование по проекту судебной реформы. Активисты собрались у здания парламента

Новости Израиля. Сегодня, 24 июля, в Израиле состоится голосование по спорному проекту судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты ждут решения властей прямо на улице – в палаточных лагерях у здания парламента.
Новости Израиля. Сегодня, 24 июля, в Израиле состоится голосование по спорному проекту судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты ждут решения властей прямо на улице – в палаточных лагерях у здания парламента.
Израильтяне протестуют семь месяцев, они не согласны с планами Нетаньяху, который выступил с инициативой внести изменения в судебную систему страны.
Накануне массовая акции прошла в Тель-Авиве. Там участие в митинге приняли 100 тысяч человек. Попытка правительства изменить судебную систему ввергла страну в один из самых тяжелых политических кризисов.