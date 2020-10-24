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В Неаполе акция против коронавирусных ограничений переросла в беспорядки

24 октября 2020 12:44
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Новости Италии. Все больше противников ограничительных мер выходят на улицы городов. Так, в Неаполе акция против антиковидных ограничений переросла в беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Неаполе акция против коронавирусных ограничений переросла в беспорядки-1

Протестующие напали на полицейские автомобили, били их палками, забрасывали мусором. Очевидцы говорят, что слышны были даже выстрелы. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

В Неаполе акция против коронавирусных ограничений переросла в беспорядки-4

Митинг начался после заявления властей о том, что в регионе Кампания введут комендантский час и режим самоизоляции.

# Акции протеста # Фотофакт

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