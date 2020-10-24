В Неаполе акция против коронавирусных ограничений переросла в беспорядки

Новости Италии. Все больше противников ограничительных мер выходят на улицы городов. Так, в Неаполе акция против антиковидных ограничений переросла в беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Все больше противников ограничительных мер выходят на улицы городов. Так, в Неаполе акция против антиковидных ограничений переросла в беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие напали на полицейские автомобили, били их палками, забрасывали мусором. Очевидцы говорят, что слышны были даже выстрелы. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Есть ли пострадавшие, не сообщается.
Митинг начался после заявления властей о том, что в регионе Кампания введут комендантский час и режим самоизоляции.