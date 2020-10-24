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Европейские страны переходят на зимнее время

24 октября 2020 14:24
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Предстоящей ночью многие европейские страны перейдут на зимнее время. Стрелки часов переведут на час назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские страны переходят на зимнее время-1

Беларусь отменила подобную практику еще в 2011 году. Таким образом, уже 25 октября разница во времени между Беларусью и Украиной, а также Латвией и Литвой будет в один час, а временное различие между Минском и Варшавой или, например, Берлином – два часа.

Европейские страны переходят на зимнее время-4

«Минсктранс» с 25 октября переводит все международные автобусы на зимнее расписание. Национальная авиакомпания также меняет время вылета самолетов по некоторым направлениям.

# Часы # Фотофакт

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