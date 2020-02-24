В Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Ассанжа. Они продлятся 4 недели

Новости Великобритании. В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судебный процесс продлится четыре недели. Его разделили на две части: первый этап завершится в пятницу, 28 февраля, второй – начнётся 18 мая. Заседания состоятся в Королевском суде Вулиджа. Он соединен подземным проходом с тюрьмой, в которой с апреля 2019 года находится основатель WikiLeaks.
Если Ассанжа выдадут Штатам, ему грозит лишение свободы сроком до 175 лет. США обвиняют его по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже, а также преступлениях, связанных с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретной информации.